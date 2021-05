Vähiravifond kutsub toetama noorte lapsevanemate ravi

“Midagi kurvastavat on sündimas. Oleme saanud maikuu esimesel nädalal rekordhulga abitaotlusi – 14 –, kusjuures on abivajajate hulgas tavatult palju noori inimesi, isasid või emasid, kellel kodus veel alaealised lapsed kasvamas,” kirjutas vähiravifond Kingitud Elu eile oma Facebooki postituses.

Abivajajate rohkus on pannud vähiravifondi suure surve alla.

“Meieni pole kunagi varem jõudnud nii palju abipalveid just noortelt ehk tulevastelt lapsevanematelt või emmedelt ja issidelt, kes lihtsalt peavad veel kestma: nende aeg ei ole täis ja nende laste jaoks teist varianti ei eksisteeri,” kirjutavad fondi esindajad.

Karina ravi läheb asja ette

Üks abivajajaist on 25-aastane pereema, saarlane Karina Peel, keda fond Kingitud Elu toetab mullu sügisest soolekasvaja ravil.

Toivo Tänavsuu FOTO: Wikipedia.org

“Sügisel olime olukorras, kus keegi ei teadnud, kui hästi või kas üldse võib ravi Karinale mõjuda,” ütles fondi asutaja ja juhatuse liige Toivo Tänavsuu Saarte Häälele. “Täna saame aga kinnitada, et see on igati asja ette läinud.” Tänavsuu sõnul peab Karina immuunravi jätkuma nii kaua, kuni sel on efekti või kuni seda pole enam tarvis.

Aastase pisitütre ema Karina Peeli enda sõnul läheb tal ja tema perel praegu hästi.

“Esialgsest šokist ja ahastusest oleme üle saanud ja nüüd elame tasa ja targu oma igapäevaelu,” kirjutas Karina fondile. “Katsun olla optimistlik, võimalikult vähe muretseda oma diagnoosi pärast ning tegeleda igapäevaste tegevustega.”

Karina leiab, et sellele on kindlalt kaasa aidanud ka head ravitulemused. Noore saarlase ravi hakkas pihta mullu augustis. Praeguseks on keemiaravi läbi ning kasvaja saadud kontrolli alla. Karina ravi jätkub vaid fondi rahastatava immuunraviga, mida ta saab Põhja-Eesti regionaalhaiglas iga kolme nädala tagant.

“Erinevalt keemiaravist puuduvad immuunravil kõrvaltoimed,” rääkis Karina Saarte Häälele. “Olen õnnelik ja tänulik, et keemiaravi praeguseks läbi on. Tunnen end hästi ja elan täiesti tavapärast noore ema elu, tegeledes peamiselt lapsega.”

Karina sõnul pole teada, kas ta kunagi päris terveks saab. “Lootma aga peab ja vähemalt annab ravi mulle aega pisitütart kasvatada,” kirjutas Peel fondile. “Mul on õnnestunud näha tema roomama hakkamist, käputamist, esimesi samme ja igapäevaseid naerukilkeid. Ma ei suudaks iial sõnadesse panna, kui oluline see mulle on ja kui oluline on teie jätkuv toetus. See aitab mul siin ilmas edasi eksisteerida ning lähedaste jaoks olemas olla.”

Karina sõnul on ta väga tänulik kõigile, kes on tema raviks annetanud: “Tänu teie panusele olen saanud juba peaaegu aasta elada täisväärtuslikku elu ning keskenduda oma ravile. Aitäh!”

Pöörame kurbuse üheskoos rõõmuks

Annetajate abi vajavad ka maksasarkoomiga 20-aastane naine, silmamelanoomiga 44-aastane naine ja 30-aastane pärasoolekasvajaga naine. Jätkuma peab ka 43-aastase pereisa Martin Aasajärve ravi, kelle neerukasvaja on vähiravifondi annetajate toel üle kahe ja poole aasta kontrolli all hoitud.

Samuti vajab annetajate abi 45-aastane pereema Kristi Märk, kelle rinnavähi ravi rahastab fond sügisest.

Vähiravifond teeb suure eriüleskutse: pöörame kurbuse üheskoos rõõmuks! Kingitud Elu kutsub kõiki Eesti inimesi ja ettevõtteid annetama sihtotstarbeliselt Karina ning teiste noorte isside ja emmede ravi heaks. Et emmed ja issid ei kustuks.

Saabuval nädalavahetusel korraldab fond vabatahtlikega suuremates linnades annetuste kogumise talgud.