TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul on kevade saabudes märgata parvlaevareisijate kasvu. "Kevadised ilmad meelitavad inimesi üha enam Eesti suursaartele, kuid koroonaviiruse piirangute tõttu on reisijad endiselt tagasihoidlikumad kui paar aastat tagasi. Kuna mullu aprillis oli pääs saartele eriolukorra tõttu väga piiratud, siis on sobilikum võrrelda 2021 ja 2019 aasta statistikat. Aprillis teenindasime Virtsu-Kuivastu liinil 97 774 reisijat ja viisime üle 54 814 sõidukit. Võrreldes 2019. aasta aprilliga vähenes liini reisijate arv 22,8% ja sõidukite arv 5,2%. Rohuküla-Heltermaa liinil reisis aprillis 42 263 inimest ja viidi üle 22 630 sõidukit. Võrreldes 2019. aasta aprilliga vähenes reisijate arv 4,3%, kuid sõidukite arv kasvas 8,2%."