Tänapäeval mängib igasugustel hääletustel tähtsat rolli konkreetsetest tulemustest huvitatud inimeste promotöö ja veenmisoskus. Enne aga, kui asud andma oma häält üksnes sellepärast, et tegemist on Sinu kogukonna projektiga või tahad sõbra palvele lihtsalt vastu tulla, mõtle, kas selle projekti teoks saamine on tõesti vajalik. Kui palju on neid, keda see puudutab ning mil määral ta meie elu parandab.