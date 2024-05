LUGEJA KIRI Tornimäe Meierei juba kolmeaastane!

Toidud on äärmiselt maitsvad ning hinna ja kvaliteedi suhe paigas. Olgugi et köök on imeväike, suudab ja oskab kokk Tiina seal hõrgutisi välja võluda. Abiks on talle Kädi. Väga meeldivalt suhtlev klienditeenindaja Lore oma kiire tegutsemisega katab teie laua lausa mängeldes! Ja muidugi ei saa mainimata jätta kohviku omanikku Kristiina Õuna, kes kõike seda juhib.