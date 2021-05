Valitsus leevendas piiranguid

Peaminister Kaja Kallas märkis, et valitsus arvestas piirangute leevendamisel nakkusohu tasemega. “Me ei soovi hoida piiranguid päevagi rohkem kui vajalik, kuid peame olema ettevaatlikud, sest viirus levib jätkuvalt. Seetõttu leevendame piiranguid järk-järgult. Esmatähtis on valitsuse jaoks see, et lapsed saaksid kooli – koolinädalaid on jäänud veel mõni üksik ning iga nädal, mil lapsed saavad olla kontaktis oma õpetajate ja kaaslastega, on oluline.