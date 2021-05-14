R, 14.05.2021
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Peresündmused Saare maakonnas
6. – 13. mai

Peresündmused. FOTO: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 6. – 13. mai

SÜNNID

  • Ramon Salumaa (29.04) Kuressaare linn
  • Mirtel Aadussoo (3.05) Muhu v, Raugi küla
  • Robin Lember (4.05) Kuressaare linn

SURMAD

  • Kalju Teevet (84) Saikla küla
  • Helga Tõnsau (92) Tõrise küla
  • Jaan Tuulik (70) Sakla küla
  • Tõnu Peet (62) Tornimäe küla
  • Margo Püüa (47) Leisi alevik
  • Laine Mägi (76) Ilpla küla
  • Ervin Allik (85) Kuressaare linn
  • Urmas Aulik (60) Võrsna küla
  • Enda Tuulmägi (76) Muhu v, Piiri küla
  • Vaike Ait (85) Kuressaare linn

ABIELUD

  • Maria Schmuul ja Mark Leiner – 7. mai
  • Mare Sööt ja Kristjan Lember – 7. mai

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