Saarte HäälMaakondPeresündmused Saare maakonnas 14. mai 2021, 0:21Peresündmused Saare maakonnas6. – 13. maiSaarte HäälPeresündmused. FOTO: unsplash.comRegistreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 6. – 13. maiSÜNNIDRamon Salumaa (29.04) Kuressaare linnMirtel Aadussoo (3.05) Muhu v, Raugi külaRobin Lember (4.05) Kuressaare linnSURMADKalju Teevet (84) Saikla külaHelga Tõnsau (92) Tõrise külaJaan Tuulik (70) Sakla külaTõnu Peet (62) Tornimäe külaMargo Püüa (47) Leisi alevikLaine Mägi (76) Ilpla külaErvin Allik (85) Kuressaare linnUrmas Aulik (60) Võrsna külaEnda Tuulmägi (76) Muhu v, Piiri külaVaike Ait (85) Kuressaare linnABIELUDMaria Schmuul ja Mark Leiner – 7. maiMare Sööt ja Kristjan Lember – 7. mai