Euroopa loodushuvilised võivad teha Vilsandile kruiisireisi

OÜ Saaremaa Reisibüroo juhatuse liige Marvi Ehte ütles, et kruiisireisid peaksid toimuma 2023. aasta mais ja juunis. Kruiisilaev on 156 meetrit pikk, 4,5-meetrise süvisega ja mahutab 250 inimest. Laeva pardal ei ole tavalised turistid, vaid ekstreem- ja loodushuvilised, kes soovivad külastada maailma erilisi looduslikke kohti, selgitas reisikorraldaja.

Ehte sõnul pärineb Vilsandi saare ja seda ümbritsevate laidude külastamise mõte Euroopa reisikorraldajalt, kes on välja uurinud, et Vilsandi rahvuspark on huvitav koht, mis võiks nende klientidele huvi pakkuda.