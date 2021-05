Kõrgepingeliin süütas Liikülas metsaaluse

Neljapäeval kell 15.41 teatati häirekeskusele tulekahjust Võhma külas. Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe ütles, et maastikutulekahju läks kustutama kümme meeskonda Mustjalast, Leisist, Kuressaarest, Orissaarest ja Kihelkonnalt.

“Raskendav asjaolu oli see, et elektri väljalülituse osas ei olnud meil kindlust tükk aega,” rääkis Lindmäe. “Elektrikud tulid kaugelt ja eks see ala selle pärast suureks läks. Saime ainult kaugelt vaadata, ligi minna mitte.”