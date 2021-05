Silver Sepp ning Jaan Tätte kutsuvad hommikuüminale

Igal neljapäeval kuni jaanipäevani teeb muusik Silver Sepp Facebookis päiksetõusu kontsertülekandeid. Vahel sõidab ta selleks külla mõnele muusikust sõbrale või üllatusesinejale, kes samuti hommikuüminaga ühineb. "Tee on pikk tulla, et järgmine Hommikuümina FB-LIVE külaline neljapäevaseks päikesetõusuks kohale jõuaks. Jaan Tätte hakkas mõni päev tagasi Norrast läbi Göta kanali ja üle Läänemere Vilsandi poole sõitma. Asun minagi vasti Tartust teele. Olen juba põnevil, milliseid uusi laule ja jutte Jaanil varuks on," märkis Silver Sepp.