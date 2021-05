Saaremaa ooperipäevad on kavandatud toimuma 20.–24. juulini Kuressaares. Ooperietendused toimuvad Kuressaare ajaloolises lossihoovis, kuhu püstitatakse selle tarvis vabaõhu ooperimaja. Inimeste kaitseks ja ooperi korraldamiseks on statsionaarsete istekohtadega publikuala, istumisalad ja lava on kaetud katuse ning ooperisaali küljed vihmakaitse võrguga, kuid see ei takista välisõhu liikumist.