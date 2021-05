Laheküla bussipeatuses saab käe mulda pista

Energiaprojekti meistrid on bussipeatuse kõrval elavad Riina ja Kaupo Laanes. Idee väljamõtlemise au nad endale ei võta, kuna internet olevat igasugu euroalustest meisterdamise lahendusi täis. Asi saigi alguse sellest, et kodus jäi neil materjali üle ja selle asemel, et alused ära lõhkuda, otsustati sellise lahenduse kasuks. Mõte oli Kaupo Laanese sõnul tulnud juba eelmisel aastal, aga teostamiseni jõuti pühapäeval. “Projekti maksumus on 1 euro,” ütles Laanes, lisades, et raha kulus vaid sildi lamineerimisele. Kastidesse on juba külvatud rukkilille ja saialille, kuid ruumi on veel ja Riina Laanese sõnul mahub nende lillede vahele ka teisi taimi.