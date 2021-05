New Yorgis on varane ennelõuna. Kristeli kodukontoris on taustaks hele sein, laual ÜRO ja Eesti lipp. Sarnaselt pisikese külakooliga töötab ka üle maailma mõjukas organisatsioon distantsilt. Tõsi, masinavärk tahaks ikkagi oma konservatiivses rütmis edasi tiksuda ning kaugtöö oli eelmisel aastal raske käivituma. Pandeemia on samas tõestanud, et ka ÜRO-taoline koloss peab siiski olema paindlik. Nüüd, kus New Yorgi linn hakkab avanema ja ÜRO peaassamblee kohtumised toimuvad füüsiliselt, küll vähendatud koosseisus, on lootust, et julgeolekunõukogu saab peatselt kohtuda hobuserauakujulise laua taga.