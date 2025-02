TS Laevad on võimalikeks elektrikatkestusteks valmis

"Sügistormid ja alajaamarikked on mitmeks tunniks viinud sadamatest Heltermaal, Rohukülas, Virtsus ja Kuivastus elektritoite varemgi. Seekordne võimalik eriolukord on siiski mõneti erinev, sest sel korral oskame seda oodata ja selleks veelgi enam valmis olla. Siiski tuleb arvestada ootamatustega, seda alati," ütleb Indrek Randveer.

Hea uudis on see, et kui ka sadamatest elekter kaob, sõidavad laevad ikka. "Meie laevad sõidavad diiselmootorite abil ning toodavad seeläbi oma elektri ise, lisaks ühilduvad laevad sadama kaldataristuga," on Randveer lootusrikas.