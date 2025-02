"Oleme selle lühikese aja jooksul saanud palju tagasisidet, et jääme tavapärasest liikumiskoridorist kõrvale ja käidaks tihedamini, kui oleksime lähemal," märkis Pere, tunnistades, et see lahendus on ka talle endale pikemas perspektiivis mugavam. "Endalgi on kesklinnas rohkem tegemist ja nii on poodi lihtsam hallata," ütles Pere.