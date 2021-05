SÕRVEMAA ELAB: Tui koduresto peremehe Kristjan Koppeli arvates on lahe, et Sõrve on tekkinud palju uusi elanikke: noori ja peresid. “Midagi kasu ka sellest koroonast, vähemasti leiavad inimesed oma koha siin Sõrvemaal,” tähendab koos kaasa Marise, tütar Karola ja perelemmik Sofiga pildile jäänud Kristjan. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl