Ajaloolise Vanatoa turismikompleksi saab kätte miljoniga

Kinnisvaramaakler Maire Roose ütles, et möödunud nädala lõpus ülespandud kuulutus on pälvinud väga palju tähelepanu, kuid hetkel ei ole kompleksil veel potentsiaalseid ostjaid järjekorras ootamas. “Küsitud on küll. Kuulutusel on klikke väga palju. See on lihtsalt niivõrd ainulaadne ja ajalooline krunt ning selle hinna sisse käib lisaks turismihotellile veel ka Pärdi talu, mitmed kuurid, saunad ja tosin väärtuslikku maatükki. Seal hulgas on ka metsamaid ja mereäärseid maatükke, millega annab samuti midagi ette võtta,” rääkis maakler. Tema sõnul ei ole Vanatoa turismihotelli välismaalasest omanik müügi põhjust täpsemalt kommenteerinud, ent piiri tagant on Muhus ajakulukas käia ning sellest tuli ka otsus hotell järgmisele omanikule edasi anda.