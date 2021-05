Muhu e-kaubamaja nüüd avatud

“Muhus elavad tublid ettevõtlikud tootjad ning käsitöölised, kes loovad südamega oma toodangut ja armastavad kodusaart. Kuna saarel tuleb aga igaühel ise hakkama saada, on igasugune lisateenistus meie kogukonna liikmetele ja nende peredele väga oluline,” ütles MuhuBrands.com asutaja, ettevõtja Tõnis Hinnosaar.

Muhu Brands on kõiki Muhu tootjaid ja käsitöölisi ühendav aastaringne müügikanal, mis võimaldab jõuda uute klientideni. E-pood pole aga ainult käsitööle keskendunud, vaid koondab kõike seda, mida Muhu saarel toodetakse. Valikust leiab näiteks ka toiduaineid, raamatuid, kinkekaarte. Avamise hetkel on poest saada ligi 20 tootja kaupu ja sortiment suureneb iganädalaselt, sest juba täna on väiksel Muhu saarel endast märku andnud üle 70 tootja.