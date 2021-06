Saaremaa laste sõbra tiitli pälvis Hiie Mook

Lasterikaste perede ühenduse juhatuse esimehe Kätlin Kallase sõnul tunnevad Hiiet nii täiskasvanud kui ka lapsed ning ta on ka mitmel ühenduse üritusel laste aega sisustanud.

“Hiie on üritustel alati oodatud külaline ja iga kord on üllatus, millises kostüümis ta seekord tuleb,” ütles Kallas. “Lastele on ta aga juba nii tuttav, et ükskõik millises kostüümis või tegelasena ta kohale ilmub, hõiskavad lapsed ikka õnnelikult: “Pipi tuli!”.”

Kallase sõnul on Hiie Mook tõeline artist. “Pole tegelaskuju, keda ta järele teha ei oskaks, või olukorda, kus ta jänni jääks,” arvas Kallas. “Hiie lemmikpublik on lapsed ning tal on lihtsalt superoskus lastega tegeleda ja neid lõbustada.”

Esimene tiitel

Lapsed rõõmustavad ka Hiie tehtavate kaunite näomaalingute üle.

“Tundub, et väänikupillid on Hiiel päriselt olemas, sest see nooruslik energia, mis temas on, ei ole ka vanusega vähemaks jäänud,” rääkis Kätlin Kallas. “Elurõõmu ja särtsu on tal kadestamisväärselt palju, mis innustab ka nooremaid noorsootöötajaid. Kuna Hiie oma säravate tegelaskujudega paneb lapsi end tundma nagu multifilmis, ongi just tema Saaremaa laste kõige suurem sõber – teeb tuju rõõmsaks ning paneb laste silmad särama!”

“See on mu esimene tiitel kõigi nende 36 aasta jooksul, mil olen lastega tegelenud,” ütles Hiie Mook Saarte Häälele.

Hiie Mook FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Esimest korda astus Mook Pipina üles 1985. aasta mais, Kaie Rõõm-Laaneti lavastuses. Toona ei aimanud ta, et see roll teda lausa aastakümneteks saatma jääb. “Ei paista, et see mind veel tüütama hakkaks,” lausus Hiie Mook. “Olen küll juba üle viiekümne, aga ikka lapselik – eks ma söö väänikupille!”

Hiie on oma sõnul kasvanud koos lastega. “Lastele rõõmu teha – seda ma oskan ja tahan,” räägib Hiie. “Tasub mul vaid mõnele lapsele otsa vaadata, kui see laps on minu.”

Pipi ei ole siiski Hiie ainus roll – teiste seas on ta mänginud näiteks “Lumekuninganna”-multikast tuntuks saanud Elsat ja ka Käsna Kallet. Rõivad oma rollide jaoks õmbleb Hiie ise.

11 kandidaati

Saaremaa laste sõbra tiitlile esitati tänavu 11 kandidaati, mõnda neist mitu korda. “Komisjonil, mis koosnes Saaremaa lasterikaste perede ühenduse liikmetest ja juhatusest, ei olnud valikut lihtne teha,” ütles Kätlin Kallas.

Traditsioonile anda välja Saaremaa laste sõbra tiitlit pani lasterikaste perede ühendus aluse mullu, kui tähistas oma 25. tegevusaastat. Selle auhinnaga soovib ühendus väärtustada ja tänada neid inimesi, organisatsioone ja asutusi, kes on pühendumuse ja suure südamega panustanud Saaremaa, Muhu ja Ruhnu laste heaolusse ning loonud suuremat väärtust nii ühenduse liikmetele kui ka kogu maakonna lastele ja peredele.