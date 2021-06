Humana kauplus tähistab Saaremaal 10. sünnipäeva: "Meil on väga toredad kliendid!"

„Uue kaubavaliku päevadel oli siis, 10 aastat tagasi, ja on ka siiamaani ukse taga järjekord,“ meenutab juhataja Merike Ers. Riiklike piirangute tõttu on väike järjekord hetkel igapäevane, kuid ega seegi väga kliente heiduta.

„Meil on väga toredad kliendid! On neid, kes käivad iga päev, on neid, kes käivad juba 10 aastat igal avapäeval. Mul on hea meel, et viimastel aastatel ka rohkem noori teismelisi poes käib. Taaskasutus ja teise ringi kaup ei ole mingi häbiasi. Müüjatele meeldivad ikka sellised küsimused - kas teil seda kinga suuremat on või millal teil suuri dressipükse tuleb?!“