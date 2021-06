“Roosid on klassika. Tavaliselt juhtub nii, et kui aeda üks roos istutatakse ja selle kasvatamine õnnestub, tahetakse veel juurde teisigi. Mõnikord muutub roosisortide kogumine hobiks. Roosid on saarlaste hulgas populaarsed nagu igal pool mujalgi. Tundub, et rooside populaarsus on kasvamas. Inimesed on tänu internetist saadavale informatsioonile teadlikumad erinevatest sortidest, värvustest, kasvukujust, vajadustest... Järjest rohkem on roosihuvilisi, kes teavad, mida tahta.