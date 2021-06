Titerannas merevesi juba 23 kraadi

Rannas võib näha huvitavat vaatepilti, kuidas muidu ujumisala piiri tähistavad poid on mere taganemise tõttu sisuliselt rannaliival kuival. Ujumas käinud Heino ütles, et vesi on tema jaoks juba liiga soe. Pole ka ime, sest Heino on oma sõnul talisupleja, kes proovis möödunud talvel esmakordselt aastaringi ujumas käia.