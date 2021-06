Kaitseliit paneb Leisi parkmetsa enampakkumisele

"Kuna kinnistul meie tegevuste toetamiseks väärtust ei ole, on otstarbekas see võõrandada ja selle eest laekuvaid vahendeid kasutada oma põhitegevuse toetuseks. Eriti tänasel ajal, kui kärped puudutavad ka Kaitseliidu eelarvet," märkis Rütman.

Seejärel pakkus Kaitseliit Leisi kinnistut, kuid ka Leisi alevikus asuvat Väljaku ja Pöide külas asuvat Malevamäe kinnistut vallavalitsusele turuhinnaga müüa. Tänavu märtsis teatas vallavalitsus Kaitseliidule, et on huvitatud Väljaku ja Malevamäe kinnistust.

"Nende kohta otsustati, et valla huvi korral (ja mida too on kinnitanud) võõrandatakse need otsustuskorras vallavalitsusele," kinnitas major Rütman Saarte Häälele.