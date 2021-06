VEIKO TUULIKU sõnul nõudlust kalale on, kuid saagikus on väike. FOTO: Siim Metsmaa / Saarte Hääl

Eelmise aasta väikeste räimesaakide kohta ütlesid rannakalurid, et hullemaks enam minna ei saa. See kevad näitas, et saab ikka küll: räim on merest sisuliselt kadunud.