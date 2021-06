Kuressaares on süsteemiga liitunud juba 4 toidukohta: Veski, Vanalinna kohvik, Hafen ja Roomassaare kohvik.

Ringkarbis tellimiseks tuleb paluda toidukohal toit sellesse pakendada. Esimesel ostul maksab klient karbi eest 10€ ja topsi eest 5€ ning saab endale väga ilusad ja kvaliteetsed nõud kasvõi kogu eluks. RingKarbi toote tagastamisel mistahes liitunud toidukohta saab klient vastu kas uue toote koos värske toidu või joogiga või kogu raha tagasi. Sisuliselt on ringkarp ja -tops seega kliendile tasuta.

Ökopere blogi autor, RingKarbi asutaja Katarina Papp tegi 2020. aasta novembrikuus pakendivaba nädala eksperimendi. Selle käigus sai selgeks, et lõpetada tuli ka toidu kaasaostmine restoranist pakendiprügisse uppumise vältimiseks. Biolagunevad pakendid pole lahendus, sest need kompostikastis ei lagune ning Eestis pole ressurssi nende tööstuslikuks ümbertöötlemiseks. Perekonnaliikmed kambas, hakati arendama korduskasutatavate toidukarpide ja joogitopside ringlussüsteemi. Tänaseks on RingKarbiga liitunud 14 toidukohta Tallinnas, Kuressaares ja Haapsalus.