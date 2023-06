Grupi Saare Hobisõidukid üks moderaatoreid Alar Truu ütleb, et tema ja Henri Tamme loodud kinnine grupp koondab nii Saaremaa kui ka Muhu hobisõidukite omanikke. Mehed võtsid asja ette puhtalt selle pärast, et inimesed saaksid oma hobiliikurid garaažinurkadest välja ja aeg-ajalt ka teistele näidata. Eesmärk on teemast huvitatute omavaheline suhtlemine, et saartel autoasja ajajad teaksid ka teiste kohalike tegemistest ja saaksid üksteist abistada, kui kellelgi vajadus tekib.