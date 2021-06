10. juunil teatati politseile, et täiskasvanud inimene ostis alaealistele alkoholi. Alkoholiseaduse järgi võib selle eest karistada rahatrahvi või arestiga.

“Politsei jaoks on oluline välja selgitada, mis asjaoludel alaealistele alkoholi osteti, sest selline käitumine seab ohtu noorte tervise. On tähtis, et alkohoolsed joogid ei oleks alaealistele kättesaadavad,” selgitas Kuressaare politseijaoskonna juhtivpolitseinik Aare Allik.