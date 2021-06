Turismiasjaliste avastusretk 2021

“Esimene kord oli nii ammu, et aastanumbrit enam ei mäletagi,” tunnistab Nairis. Ometi on huvi igakevadise ringsõidu vastu püsinud ja isegi kasvanud. Mullu jäi sõit koroona tõttu küll tegemata, aga Saaremaa turismiinimesed on selle keerulise aja üle elanud ja vaatavad lootusrikkalt tulevikku. Selle tõenduseks märgib Nairis, et tema teada pole ükski tõsistest maakonna turismitegijatest-majutajatest oma ettevõtet päriselt kinni pannud.