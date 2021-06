Saarlased said sotsiaalalal kaks üleriigilist tunnustust

“Janne on oma tööelu sidunud hooldust vajavate laste heaolu eest seismisega,” tutvustas ürituse konferansjee Urmas Vaino tänavust laureaati ja tema juhitavat Kuressaare perekodu. “Sisuliselt on kõik puuetega lastele osutatavad teenused ja kompetents koondunud Kuressaare perekodu alla ja Janne on koordineerija. Asutus on uuenduslik, kindel ja usaldusväärne partner kohalikule omavalitsusele laste tugiteenuste osutamisel. Janne on hinnatud partner ja osavõtlik kolleeg. Asutuse tööd juhtides on ta vajadusel abiks tugiisikuna, kasvatajana või turvakodu telefonivalves.”