Saarlane pälvis Noore Tarbekunstniku stipendiumi

18. juunil kogunenud zürii, koosseisus Raili Keiv (esimees), Liisbeth Kirss, Johanna Ulfsak, Karl-Christoph Rebane ja Rait Lõhmus täheldas, et laureaat Karin Kreegi puhul torkab silma tema tööde tugevus eri tasanditel, vahendas Kunstiakadeemia nädalakiri.

Kreek on osav loo jutustaja nii kontseptuaalselt kui visuaalselt. Moekunstniku püstitatud teemad ja küsimused on aktuaalsed, tundlikud ja elulised. Samuti hinnati kõrgelt tema materjalide eksperimentaalset kasutamist, meisterlikkust ja pühendumust.

Stipendium on rahaline ja stipendiumi summa on 1500 eurot BA taseme lõpetajale ja 1500 eurot MA taseme lõpetajale. Stipendium ei kuulu reeglina jagamisele kahe või enama autori vahel v.a juhul, kui välja valitud töö on kahe autori poolt esitatud kui üks terviktöö.