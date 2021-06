Vanamõisasse tuleb hobusetall ja võistluspaik

SRMK Stables OÜ juhatuse liige Kristin Tärn ütles, et 12-kohaline Kadaka tallikompleks valmib Vanamõisa külas loodetavasti järgmisel aastal. Kakskümmend aastat hobustega tegelenud Tärn lausus, et isikliku talli loomine on tema eluunistus. Praegu hoiab loomaomanik oma ratsusid renditallides.

Lääne-Virumaalt pärit Kristin Tärn hakkas Saaremaal toimetama mõni aasta tagasi. Tegutsemiseks sobilikku paika otsis ta Saaremaal mitmelt poolt, ent Vätta poolsaarest etemat ei leidnud. “Tundsin kohe, et see on nagu õige koht. Lihtsalt tundsin, et ma tahan siin olla.”