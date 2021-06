Külamajades on suvel üritusi vähem, aga juba külamaja ise on külaelanike, kogu piirkonna elanike jaoks tähtis.

3. juuni Saaremaa Teataja kutsus külaelu edendajaid külamajade ümarlaual osalema, märkides, et külamajade eesmärk on enamasti üks, kuid haldamisega seotud küsimused küllaltki erinevad.

Mätja-Tareste külajast andis ülevaate Jaak Haamer, öeldes, elanikud on aktiivsed, maja on korrastatud oma jõududega, majas võimaldatakse külaelanikel tähistada ka perekondlike tähtpäevi.

Kavandi külamajas toimuvatest sündmustest rääkis Krista Riik, kes kurtis, et noori on külades vähemaks jäänud. Suvel aga löövad tegevustes kaasa linnakoolidest puhkama tulnud õpilased.

Karala külamajast kõneles Kaja Juulik, toonitades, et hoone on aktiivses kasutuses.

Abivallavanem Kristina Maripuu tõdes, et arutelu oli konstruktiivne, paljud asjad said selgeks räägitud. Arvati, et selliseid nõupidamisi on vaja ka edaspidi korraldada.