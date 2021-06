Saaremaa vallavalitsus teavitab, et tulenevalt kaugkütte torustike ehitustöödest on liiklus ajutiselt suletud vahemikus 28. juunist kuni 2. juulini 2021 J. Smuuli tänaval Kuressaares (Tehnika tänava ristmikust Rehe tänava ristmikuni). Tööde teostamise ajaks on muudetud liikluskorraldust ka Hariduse tänaval ning piirkonda paigutatud täiendavad liiklusmärgid.