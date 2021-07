Muhu vallavolikogu saab kaks kohta juurde

Muhu vallavolikogu 17. juuni istungil osalenud kümnest saadikust pooldas 15-liikmelist volikogu kuus saadikut, kolm saadikut eelistas liikmete arvu mitte muuta ja üks volikogu liige jäi erapooletuks. “Meil on rahvaarv tõusnud, miks mitte siis kaks inimest rohkem,” põhjendas Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel volikogu liikmete arvu suurenemist. Järgmised kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril.

Saaremäel ütles, et muhulased võiksid aktiivsemalt volikokku kandideerida. Eelmistel valimistel oli täisnimekirjaga väljas vaid valimised võitnud Isamaa ja Res Publica Liit. “Inimeste aktiivsust oleks vaja ikkagi tõsta, mis valimistest me muidu saame rääkida.”

Samas hoiavad muhulased kodusaarel toimuval hoolega silma peal, küsitluse andmetel on muhulaste rahulolu oma saarega kõige suurem. Liigse rahulolu varjuküljeks on Saaremäeli hinnangul sekkumisest hoidumine ja see ei ole enam hea.