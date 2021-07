Kuumus langetab maasika hinda

Taavi Põld kasvatab maasikaid kuuendat aastat, kuid just tänavune hooaeg on neist kõige eripärasem. Kuumalaine mõjul valmivad maasikad varasemast rohkem üheaegselt, mis sunnib otsima koristuseks abikäsi ja langetama marjade hinda. Koimla maasikapõllul saab kohapeal korjates maasika kätte hinnaga 2.90 kilo. Varem pole Põld marju alla 3.50 müünud, kuid tänavused ilmad ei jäta muud võimalust.

Odav hind peaks ergutama inimesi põllule tulema, et saagikaod liiga suureks ei läheks. “Inimene vaatab ikkagi hinda, millega ta midagi ostab,” lausus maasikakasvataja. Ka müügikanaleid tuleb kogu aeg usinasti otsida, et üheaegselt valmivale toodangule tarbija leida.

Samas jääb maasikakasvatajatel igal suvel töökäsi puudu, et kõik marjad põllult kätte saada. Tänavu on see probleem lihtsalt teravam.