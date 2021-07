Prognoosi koostavad töötukassa maakondlike osakondade tööandjate konsultandid, kaasatud on sealjuures ka eksperdid väljastpoolt töötukassat. Näiteks maakondlikud arenduskeskused, kutse- ja kõrgkoolid, tööandjad ning ka töövahendusportaalid.

Selgitatakse välja, millistel ametialadel on maakondade vaates üle- ja puudujääk ning millistes ametites on turul hetkel olemas tasakaal.

Värske tööjõuvajaduse baromeeter näitab, et Saaremaa tööturul on ülejääk aednikest, aianduse lihttöölistest, andmesisestajatest ja sekretär-asjaajajatest ning sekretär-juhiabidest.

Üle- ja puudujääk ning tasakaal

Märkimisväärselt on töösoove tekkinud aianduse valdkonnas, kuid kahjuks ei ole tööd piisavalt ja üldjuhul on see töö hooajaline. Administratiivtöö kutsealade tööhõivet mõjutavad tehnoloogia areng ja automatiseerimine.