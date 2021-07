Sinivetikas ei ole aga veekogude ainuke probleem. "Kuumade ilmadega ongi probleemiks see, et kui seisev vesi soojeneb üle 20 kraadi, on see soodne tekkimiskoht tserkaaridele ehk imiussi vastsetele ning veetaimedele, kus elavad veeteod, mis võivad lastel esile tuua lööbe," lausus Kikkas. Haavatavamad on lapsed, kes veedavad pikalt aega madalas vees.