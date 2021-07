Varem on lapsed Hillar Lipu juhatusel meisterdanud puidust kalamehe, mis praegu seisab Nasva jõe ääres. "Kuna koroonatõttu jäi kevadel tunde väheks, siis jätkame nendega praegu," ütles Mook. Õpituppa võivad tulla igas vanuses lapsed.

Paat pärineb ühe nasvaka koduhoovist, kel oli algselt plaan see ära põletada. "Kuna Nasva saab jõe äärde uue külaplatsi, mõtlesime, et teeme selle hoopis lastele korda ja paneme sinna," rääkis Hiie Mook. "Laevale tuleb ka väike mast, siis on lastel toredam mängida," lisas ta. Õpitoast saavad lapsed ka esimesi paadiehituskogemusi. Neid aitab Kaisa Kannik.