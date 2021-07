Muratsi peab laupäeval sadamas merepidu

"Kuna see ettevõtmine osutus väga populaarseks – väga palju oli külastajaid –, soovisime seekord teha midagi teistsugust," lausus Siim Hiie. "Nii otsustasimegi kõik tegevused sadama-alale koondada, sest Muratsi sadam on viimastel aastatel järjepidevalt arendatud kogukonna ja kalastajate meelispaigaks."

"Merepääste ja turvalisus on Saaremaal alati aktuaalne teema," leidis Siim Hiie. "Muratsi külas seda enam, et see asub mere ääres ning siinne sadam ja rand on populaarsed ka teiste, mitte üksnes kohalike elanike seas."