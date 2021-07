Möödunud nädalal esitas Saaremaa kultuuritöötajate ametiliidu usaldusisik, Saaremaa keskraamatukogu osakonnajuhataja Liilia Kõiv Saaremaa vallavalitsusele pöördumise, et keskraamatukogu töötajail palka tõstetaks.

“Soovime väga, et vald leiaks vahendeid tõsta kõrgharidusega raamatukoguhoidjate palkasid 2019. aasta tasemelegi, ehk siis 1300 euro suuruse brutopalgani,” kirjutas Kõiv. “Samuti tuleks tõsta ka keskeriharidusega raamatukoguhoidjate töötasusid.”

Pöördumisele vastanud abivallavanem Marili Niitsi kinnitusel on Saaremaa vallavalitsus teadlik kultuuriministeeriumi ja teenistujate ametiliidu keskorganisatsiooni TALO allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkuleppest, mis muu hulgas puudutab kõrgharidusega kultuuritöötajate palga alammäära tõusu riigisektoris. Selle kokkuleppe järgi on kõrgharidusega kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär vähemalt 1300 eurot kuus.

Niits tõdes, et riigieelarvest palka saavate kultuuritöötajate arv kohalikes omavalitsustes on väike ning enamus kultuuritöötajaid on kohaliku omavalitsuse palgal. Abivallavanema sõnul ei kvalifitseeru keskraamatukogu kõrgharidusega töötajad, kes riigipoolset töötasu ei saa, ühiste kavatsuste kokkuleppes väljatoodud tingimustele.