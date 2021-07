Uuest nädalast käivitub väikesaarte e-piletimüügi keskkond

“Selle kõrval jääb alati ka võimalus osta pilet kohapeal, juhul kui laeval on vabu kohti,” lisab ta, täpsustades, et Abro puhul on 24-st piletist kuni 20 on võimalik osta e-piletina, Vilsandi väikelaeva puhul 11-st piletist kuni 9.