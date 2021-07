Söögikohad on püsti pannud erinevad ettevõtted, talupidajad, perekonnad ja ka näiteks Valjala noorte tehnikaklubi. Kokku avab oma uksed huvilistele 11 kohvikut.

Kohad on oma elamusterohked ning üllatusi täis. Tehnikaklubi loodud kohvik Kärbes reklaamib end oma ekstreemse asukohaga ning eksponaatidega. Muuseumikülastust koos giidiga pakuvad päev otsa Kellakohvik ja Jööri küla kohvikud.

Lapimaa linnu- ja loomakohvikus on külastajatele seltsilisteks kanad, tibud, haned, vutid ja küülikud. Põnevust lisab Lase Ennast Üllatada, mis reklaamib oma sisu vaid sellega, et koht on üllatusi täis.