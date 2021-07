Sadama omanik Niklas Jansson ütles Saarte Häälele, et neli aastat on nad sadamat arendanud ning Muhu väina regati tulek on märk, et tööd on tehtud hästi. Kui regati korraldajad pakkusid võõrustamise võimalust, võttis Jansson pakkumise vastu. Küll tuli selleks tarbeks sadamat suuremaks ehitada. Omanik avaldas lootust, et regatt jõuab Kõigustesse ka tulevikus.