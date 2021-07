Logistikapataljoni peamiste ülesannete hulka kuuluvad allüksuste lahinguvalmiduse tagamine, kaitseväe struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine ning sõjaväelise väljaõppe korraldamine. 19-aastane Alari Nuut valis logistikapataljoni selle tõttu, et on varem seal teeninud sõpradelt selle kohta positiivset tagasisidet kuulnud. “Ootan, et saan sealt hea väljaõppe ning uusi tuttavaid, otseselt midagi ei karda ning loodan, et saan seal hakkama,” lausus Alari.

Mereväebaasis asuva vahipataljoni põhiülesanne on sõjaväepolitsei sõjaaja üksuste koolitamine. 19-aastase Karl-Eerik Tänava sõnul tuli väeosa valik samuti eelmistel aastatel seal olnud sõprade heade kogemuste tõttu. “Ootan kindlasti saada juurde uusi tutvusi ja usun, et kogun siit edasiseks eluks kuhjaga kogemusi,” on noormees lootusrikas, “hetkel otseselt väga miskit karta ei oska, aga kindlasti on väike ärevus sees, et kuidas uue elurütmiga kohanemine sujub.”