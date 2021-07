Järgmise aasta Saaremaa ooperipäevade külalisteater tuleb Poolast

Teatri lavastaja Michal Znaniecki ütles, et programm tuleb piisavalt värvikas ja sellest leiab meelepärast loodetavasti kõige erineva maitsega ooperisõber. Poolakad toovad Saaremaale on C. Gounod „Romeo ja Julia“ ja G. Verdi „Traviata“, lisaks õhtu Mozartiga, kus tulevad ettekandele W. A. Mozarti „Reekviem“ ja N. Rimski-Korsakovi „Mozart ja Salieri“. Programmist ei puudu traditsiooniline ooperigala ja lastegala ning Opera Royal.