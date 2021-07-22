Saarte HäälMaakondPeresündmused Saare maakonnas 22. juuli 2021, 0:22Peresündmused Saare maakonnas13.–20. juuliSaarte HäälPeresündmused. FOTO: unsplash.comRegistreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 13.–20. juuli.SÜNNIDKarola Kiviselg (14.07) Kuressaare linnIiris Ool (3.07) Karja külaUku Talk (21.06) Kuressaare linnSebastian Paulus (13.07) Kuressaare linnKail Marlon Piik (2.07) Upa külaHeily Aedmäe (11.07) Muratsi külaSören Lars Keir (12.07) Viki külaRanely Sepp (15.07) Laadjala külaRoosmarii Ivalo (16.07) Imara külaSURMADVirve Püüding (88) Sauvere külaUrve Tamm (82) Kuressaare linnHeinu Hainsalu (81) AnsekülaStanislav Larin (64) Karja külaMaimu Saarväli (97) Rebaski küla, Muhu valdMaimu Kapp (92) Varpe külaEster Sepp (72) Kuressaare linnLembit Ots (62) Päelda küla, Muhu valdLeo Rand (87) Kuressaare linnSaima Pärtel (91) Kuressaare linnUuno Põlluäär (79) Kuninguste külaUno Dementjev (73) Kuressaare linnTõnis Türk (80) Liivanõmme külaAdo Alesmaa (66) Pähkla külaAlar Põlder (39) Mustjala külaABIELUDJeva Siplane ja Maanus Sepp 16. juuliTerina Truumaa ja Toomas Saar 17. juuliKadri Pärn ja Andri Vanem 17. juuliLaura Pere ja Jesper Eldemeel 17. juuliMonika Veere ja Raido Vigand 17. juuliTerje Urgand ja Tõnu Ots 18. juuli