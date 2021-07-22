N, 22.07.2021
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Peresündmused Saare maakonnas
13.–20. juuli

Peresündmused. FOTO: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 13.–20. juuli.

SÜNNID

  • Karola Kiviselg (14.07) Kuressaare linn
  • Iiris Ool (3.07) Karja küla
  • Uku Talk (21.06) Kuressaare linn
  • Sebastian Paulus (13.07) Kuressaare linn
  • Kail Marlon Piik (2.07) Upa küla
  • Heily Aedmäe (11.07) Muratsi küla
  • Sören Lars Keir (12.07) Viki küla
  • Ranely Sepp (15.07) Laadjala küla
  • Roosmarii Ivalo (16.07) Imara küla

SURMAD

  • Virve Püüding (88) Sauvere küla
  • Urve Tamm (82) Kuressaare linn
  • Heinu Hainsalu (81) Anseküla
  • Stanislav Larin (64) Karja küla
  • Maimu Saarväli (97) Rebaski küla, Muhu vald
  • Maimu Kapp (92) Varpe küla
  • Ester Sepp (72) Kuressaare linn
  • Lembit Ots (62) Päelda küla, Muhu vald
  • Leo Rand (87) Kuressaare linn
  • Saima Pärtel (91) Kuressaare linn
  • Uuno Põlluäär (79) Kuninguste küla
  • Uno Dementjev (73) Kuressaare linn
  • Tõnis Türk (80) Liivanõmme küla
  • Ado Alesmaa (66) Pähkla küla
  • Alar Põlder (39) Mustjala küla

ABIELUD

  • Jeva Siplane ja Maanus Sepp 16. juuli
  • Terina Truumaa ja Toomas Saar 17. juuli
  • Kadri Pärn ja Andri Vanem 17. juuli
  • Laura Pere ja Jesper Eldemeel 17. juuli
  • Monika Veere ja Raido Vigand 17. juuli
  • Terje Urgand ja Tõnu Ots 18. juuli

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