Lõppülevaatusel, kus Vilsandit esindasid saarevanem Neeme Rand ja saarevaht Avo Piisk, valiti välja töö pealkirjaga "Pesa". Hiiuväina sõnul viitab pesamotiiv sellele, et Vilsandi on linnuriik.

"Kuna lahkunute tuhka on Vilsandile ühte või teise kohta puistatud, vääriks kolumbaariumi-idee kindlasti teoks tegemist," leidis saarevanem Neeme Rand. "Vilsandi kogukond loodab, et tulevikus on võimalik lahkunu tuhk kodusaare kalmistule matta. On ka päris konkreetseid sooviavaldusi, et lahkunu tuhk Vilsandi mulda saaks."