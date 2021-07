Purgikriis kolistab joogitootjate ukse taga

Näiteks Pöide pruulikoja plaan hakata õlut villima alumiiniumpurkidesse lükkub Euroopas valitseva purgikriisi tõttu vähemalt pool aastat edasi. Pöide Pruulikoda OÜ osanik Andres Tinno ütles, et ettevõte tellis purgiliini ära, aga enne pole mõtet seda saarele tuua, kui õnnestub hankida purke. “See liin on päris kallis asi ja ei ole mõtet raha liini alla seisma panna, kui sellega midagi teha pole,” rääkis ettevõtja. Pöide pruulikoda peab purkide ostmiseks tehasega läbirääkimisi, aga kindlatest tähtaegadest veel rääkida ei saa. “Võib juhtuda, et saame sel aastal, võib juhtuda, et järgmise aasta algul,” sõnas Tinno.