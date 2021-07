Eesti madalaim nakkusnäitaja on Saare maakonnas

Juuli kolme esimese nädalaga tuvastati maakonnas üheksa nakkusjuhtu, viimasel nädalal on aga positiivseid koroonateste tehtud juba seitse, neist üleeile kolm ja eile kaks.

Vaktsineeritud on maakonnas 50,35% elanikest (8915 naist ja 7988 meest), kusjuures enam kui 60-aastaste seas on kaitsepoogituid üle 80%, 40- kuni 60-aastaste vanusegrupis ligi 55 protsenti. 12–15-aastaseid on vaktsineeritud 9,44%, 16–17-aastaseid 21,2%, 18–40-aastaseid umbes 40%.