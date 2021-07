Mäebel vahetus külavanem

“Olen seda tööd teinud juba 10 aastat ning näen, et mul pole enam inimestele midagi anda,” nentis Annika Ellervee. “Inimesed justkui ootasid minult midagi, aga tundsin, et ei suuda anda endast sadat protsenti ja külale kasulik olla,” lisas ta.

Loobumist põhjendas Ellervee ka ajanappusega. “Lubasin end tööle kolme töökohta: suvekohviku Söuke leti taha, Sinu Cateringi teenindajaks ja Sõrve sääres valmiva valla maja koristajaks,” lausus ta. “Samuti on mul pere, kodutööd ja näitlejatöö Salme vallateatris, mis kõik võtavad oma aja.” Endine külavanem tõdes, et pooliku õhinaga töötegemine on külainimeste vastu lihtsalt ebaaus, seega tuli enda asemele uue inimese valimise otsus lausa rõõmuga.