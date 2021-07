Lahtistele meistrivõistlustele on oodatud võistlema nii professionaalsel tasemel sõitjad kui harrastajad, lapsed ja täiesti alagajad, et oma võistlushimu saaksid kustutada kõik olenemata oskustest, soost ja vanusest.

Pidula wakepargi juhataja Janet Väärtnõu kinnitab, et lisaks võistlejatele on oodatud ka pealtvaatajad. „Avatud on ka katuseterrassiga kohvik, kus serveerime pitsasid ja burgereid ja maitsvaid kokteile. Õhtul on oodata muhedat after-wake pidu,“ julgustab ta kõiki meistrivõistlustest osa saama.

Muljetavaldav on see, et kui eelmisel aastal võistles kokku 19 veelaudurid, siis sel aastal on registreerunud osvaõtjaid juba üle 50, mis tähendab, et tulemas on üks Eesti suurimaid wake’i üritusi.